Umfrage So beliebt sind König Charles und die Mitglieder der Royal Family

Am 8. September ist es zwei Jahre her, dass Charles direkt nach dem Tod seiner Mutter, Queen Elizabeth II., neuer König wurde. Kurz vor seinem Thronjubiläum zeigt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov : König Charles ist in der Bevölkerung weiterhin beliebt. Knapp zwei Drittel der Befragten (63 Prozent) haben ein ziemlich oder sehr positives Bild von dem britischen Royal, nur minimal weniger als bei der letzten Befragung im Mai.

Auch Charles' Schwester Prinzessin Anne , die viele Termine für den Palast wahrnimmt, ist für die Briten sehr wertvoll, zeigt die aktuelle Umfrage: 71 Prozent der Menschen in Großbritannien sehen die einzige Tochter der gestorbenen Queen positiv, das ist ein minimales Plus im Vergleich zum Mai. Mit 11 Prozent ist die Zahl derjenigen, die ein negatives Bild von Anne haben, sogar noch niedriger als bei William (16 Prozent) und Kate (13 Prozent).

Camilla kann sich dagegen nicht ganz so freuen: Während knapp die Hälfte der Briten (49 Prozent) ein positives Bild von der einst umstrittenen Royal hat, sehen vier von zehn (38 Prozent) sie immer noch in einem negativen Licht. Zwischen ihr und den weniger beliebten Familienmitgliedern klafft allerdings eine deutliche Lücke:

Kaum verändert haben sich die Beliebtheits-Werte von Charles' jüngerem Sohn, Prinz Harry. Nicht einmal jeder Dritte (30 Prozent) hat ein positives Bild von dem 39-Jährigen, weniger als ein Viertel (23 Prozent) von seiner Frau Meghan, der Herzogin von Sussex.



Mit Abstand am unbeliebtesten ist jedoch Charles' Bruder, Prinz Andrew, der wegen seiner Verwicklung in einen Missbrauchsskandal nur noch selten in der Öffentlichkeit zu sehen ist. Nur fünf Prozent der Befragten sehen ihn positiv, so wenige wie noch nie.