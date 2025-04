Geboren als Catherine Elizabeth Middleton, kommt Prinzessin Kate aus einer bürgerlichen Familie. "Ihren" Prinzen lernte Kate an der Universität St. Andrews in Schottland kennen und lieben. Doch die Beziehung zu Prinz William wurde durch die enorme Aufmerksamkeit von Presse und Öffentlichkeit stark belastet. Das Paar trennte sich zwischenzeitlich. William machte ihr im Oktober 2010 in Kenia einen Heiratsantrag.



Am 29. April 2011 fand die königliche Hochzeit von Kate und William in der Westminster Abbey in London statt. Kate wurde damit zur Duchess of Cambridge.



Im März 2024 gab Kate in einem Video ihre Krebserkrankung bekannt, im September 2024 teilte sie mit, sie habe die Behandlung abgeschlossen. Damals sagte sie, ihr Fokus liege jetzt darauf, krebsfrei zu bleiben. Im Januar 2025 gab die Prinzessin bekannt, in Remission zu sein.



Insider-Fakt: Ganz korrekt ist die Bezeichnung "Prinzessin" für Kate nicht. Ihr offizieller Titel "Her Royal Highness The Princess of Wales" lautet ins Deutsche übersetzt eigentlich "Fürstin von Wales".