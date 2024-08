Das Land in Trauer, die Flaggen auf halbmast: Neuseelands indigene Bevölkerung trauert um König Tuheitia, der mit vollem Namen Tuheitia Pootatau Te Wherowhero hieß.



Er ist im Alter von 69 Jahren gestorben, friedlich eingeschlafen im Kreise seiner Familie, wie es in einer Mitteilung heißt. Der Monarch war kurz zuvor nach gesundheitlichen Problemen am Herzen operiert worden.