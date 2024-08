Einen Besuch von Prinzessin Kate und Prinz William bei den olympischen Spielen in Paris gab es nicht. Dafür sorgt jetzt ihre Glückwunschbotschaft an das Team aus Großbritannien für jede Menge Aufmerksamkeit.



Zahlreiche Promis gratulieren darin dem Team aus Großbritannien. Doch die olympischen Erfolge werden fast zur Nebensache. Denn Prinz William scheint den Nassrasierer verlegt zu haben und zeigt sich mit Dreitagebart. Begeisterung in den Kommentarspalten.