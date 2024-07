Voller Elan stürzte sich Anne wieder in die Arbeit. Die Prinzessin hatte sich nach einem Reitunfall am 23. Juni "leichte Verletzungen und eine Gehirnerschütterung" zugezogen, musste fünf Tage lang im Krankenhaus verbringen. Nur zwei Wochen später gab sie ihr Comeback - vielleicht zu früh?

Es sah doch alles wieder so gut aus: Am 12. Juli absolvierte Anne ihren ersten offiziellen Auftritt nach den Schlagzeilen um ihre Gesundheit. Die 73-Jährige besuchte die nationalen Meisterschaften der RDA (Riding for the Disabled Association) - ein Reitwettbewerb. Dort zeigte sich die Prinzessin gut gelaunt und plauderte sich laut "Tatler" ausgelassen durch das Event. Ihr Auftritt wurde von der britischen Presse als Rückkehr auf das royale Parkett interpretiert - vielleicht etwas voreilig. Denn nun wurden weitere Termine der Prinzessin abgesagt.

Am 18. Juli sollte Anne an einem Barbecue mit dem Team des "London Scottish Rugby Clubs" teilnehmen. Auf Facebook gab der Verein bekannt: "Wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Anne nicht an unserem Grillfest am 18. Juli teilnehmen kann, da sie ihr Arbeitspensum wieder etwas reduziert. Wir wünschen ihr gute Besserung."



Auch zwei Besuche in Norfolk musste die Prinzessin nach Angaben der "Norwich Evening News" absagen, da sie sich weiterhin auf ihre Genesung konzentriere.