Aufklärung ist bei dem Thema Online-Mobbing nötig, sagen "H & M" gleich zu Beginn ihrer Kolumbien-Reise und ergänzen, dass sich ihre Kampagne vor allem an Frauen und junge Menschen richtet.



Termine haben der Herzog und die Herzogin von Sussex unter anderem an der Universität in Bogotá. Danach wollen die beiden das Dorf San Basilio de Palenque besichtigen, das im 18. Jahrhundert von entflohen Sklaven gegründet worden war. Letzte Station der Tour ist der Besuch eines Musik-Festivals am Sonntag.