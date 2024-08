Einer ihrer wichtigsten Mitarbeiter ist weg. Ausgerechnet vor einem heiklen Besuch in Kolumbien müssen sich Prinz Harry und Herzogin Meghan einen neuen Stabschef suchen. Seine Amtszeit? Denkbar kurz. Der bisherige Amtsinhaber Josh Kettler habe sich nach nur drei Monaten - und damit mitten in seiner Probezeit - mit dem Sohn von König Charles III. auf eine Vertragsauflösung geeinigt, berichtet die britische Nachrichtenagentur PA.

Man sei sich einig gewesen, dass Josh Kettler nicht die richtige Besetzung sei, hieß es zur Begründung. Unklar ist, ob der Stabschef selbst gekündigt hat oder ob man sich tatsächlich einvernehmlich getrennt hat. Nun muss sich Prinz Harry wieder einen neuen Top-Assistenten suchen. "Harry und Meghan haben sich den Ruf erworben, nicht in der Lage zu sein, Mitarbeiter zu halten, während sie ihre Wohltätigkeits- und Produktionsprojekte in den USA vorantreiben", schreibt die Nachrichtenagentur.

Der Zeitpunkt ist denkbar ungünstig: Prinz Harry und Herzogin Meghan wollen am Donnerstag (15.08.) auf Einladung der Vizepräsidentin nach Kolumbien reisen. Auf dem Programm sollen Besuche in der Hauptstadt Bogota sowie die Regionen um Cartagena und Cali stehen.



Allerdings ist die Reise durchaus heikel und umstritten. So warnt das Außenministerium in London vor nicht notwendigen Reisen nach Kolumbien.



Nun fehlt auch noch der Stabschef. Der inzwischen Ex-Mitarbeiter soll eine wichtige Rolle bei der Organisation von Reisen und Terminen gespielt haben.