Entwarnung für ÖPNV-Nutzer: Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im NRW-Nahverkehr sind in der Nacht zu Dienstag ohne Ergebnis beendet worden. Weil Verdi einem Schlichtungsverfahren zustimmte, kommen auf ÖPNV-Nutzer aber vorerst keine weiteren Streiks zu, wie die Gewerkschaft am Dienstag mitteilte.



Allerdings: Der Aufruf für Arbeitsniederlegungen an diesem Dienstag (16.04.) in ausgewählten Orten habe aber Bestand, sagte ein Sprecher am Morgen.



Entsprechend seien Streiks an den Betriebshöfen in Geilenkirchen (Westverkehr), im Rhein-Erft-Kreis (REVG), Mönchengladbach und Viersen (NEW Mobil), Gelsenkirchen (Bogestra), Essen (Ruhrbahn), Lüdenscheid und Plettenberg (MVG), Bielefeld (Mobiel) und Gütersloh (Stadtbus Gütersloh) mit der Frühschicht angelaufen. Auf Bus- und Straßenbahnlinien dort sei mit Ausfällen und Verspätungen zu rechnen.



Bereits am Montag sorgte ein ganztägiger Streik in Krefeld, Düsseldorf und Bochum vor allem im Busverkehr für Ausfälle und Verspätungen.