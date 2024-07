Nach dem Verschwinden einer schwangeren Frau aus Nürnberg im Jahr 2022 wurde monatelang verhandelt. Am Mittwoch (24.07.) hat das Landgericht Nürnberg-Fürth ein Urteil in dem Indizienprozess gefällt.

Zeugenaussagen und Dokumente machten während der Verhandlung deutlich, dass die spurlos verschwundene Frau ihrem Lebensgefährten wiederholt größere Geldsummen zur Verfügung gestellt hatte. Davon kaufte er Immobilien, renovierte sie und verkaufte sie weiter. Nach Überzeugung des Gerichts floss das Geld allerdings häufig nicht in Renovierungen, sondern in den Lebensunterhalt der beiden Angeklagten, worauf hin sich die vermisste Frau von ihrem Lebensgefährten trennte. Im Frühjahr 2022 sollen die beiden Angeklagten dann mit einer Betrugsmasche versucht haben, fast 800.000 Euro von der Frau zu ergaunern. Doch sie zeigte die beiden an - und verschwand kurz bevor es zum Prozess kommen sollte.

Die vermisste Frau war im achten Monat schwanger, als sie am 9. Dezember 2022 spurlos verschwand. Am Morgen hatte sie ihr damals zweijähriges Pflegekind in der Kita abgegeben. Später wurde sie als vermisst gemeldet.



Stutzig machte die Ermittler damals, dass die Frau Bargeld, Ausweise und Mutterpass zu Hause gelassen hatte. Die Polizei durchkämmte die Orte, an denen sie zuletzt gesehen wurde, mit Spürhunden. Spezialtaucher suchten außerdem den nahe gelegenen Main-Donau-Kanal ab. Ohne Ergebnis.