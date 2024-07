Wenn man eine Sternschnuppe sieht, hat man bekanntlich einen Wunsch frei. Wenn das stimmt, könnten in den nächsten Tagen wieder einige Wünsche in Erfüllung gehen.



Bis Mitte August haben Himmelsgucker gleich bei mehreren Meteorströmen eine gute Chance auf Sternschnuppen. Mit den Perseiden, den Delta-Aquariiden und den Eta-Eridaniden verglühen Teilchen drei größerer Ströme in unserer Atmosphäre.



Doch nicht bei allen drei Strömen sind selbst bei gutem Wetter die Chancen auf eine Beobachtung gleich groß, sagte die Vereinigung der Sternfreunde aus dem südhessischen Bensheim auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Beobachtung während der zweiten Nachthälfte am besten

Die bekanntesten Meteore sind die Perseiden. Sie erreichen ihr Maximum am Abend des 12. August. "Dieser Zeitpunkt ist für die Beobachtung nicht sonderlich günstig: Der Mond steht am Himmel, er geht erst gegen 23 Uhr unter", teilte der Vorsitzende der Sternfreunde, Uwe Pilz, mit.



Der Radiant, also die Stelle, von der die Perseiden kommen, stehe zum Ende der Nacht am höchsten. "Deshalb rate ich zur Beobachtung während der zweiten Nachthälfte.



Von einem dunklen Standort aus könne man dann 20 bis 30 Meteore je Stunde erwarten. Am Morgenhimmel steht das Sternbild Perseus, dem die Perseiden zu entspringen scheinen, in östlicher Richtung.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand

Wie entstehen Sternschnuppen? Ihren Ursprung haben Sternschnuppen in einer Staubwolke, durch die die Erde auf ihrer Laufbahn jedes Jahr zur selben Zeit durch muss. Die Staubpartikel dieser Wolken treten dann in die Erdatmosphäre ein und verglühen dabei - für uns sichtbar als Sternschnuppe.



Der Pereidenschauer, der jährlich im August beobachtet werden kann, gelangt mit einer Geschwindigkeit von 212.000 Kilometern pro Stunde in die Atmosphäre. Umgerechnet sind das knapp 59 Kilometer pro Sekunde.

Der Blick in den Nachthimmel lohnt sich jeden Tag