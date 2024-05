Ein Enzym, das Plastik bzw. PET (Polyethylentelephtalat) zersetzt? Dass es sowas gibt, ist nicht unbedingt neu. Aber: Ein neues Wunder-Enzym stellt mit seiner rekordverdächtigen Eigenschaft alle bisherigen plastikzersetzenden Enzyme in den Schatten.

Plötzlich hatten wir ein Enzym in der Hand, was PET deutlich schneller und vollständig abbauen konnte im Vergleich zu allen bisher bekannten Enzymen. Wir wussten sofort, dass wir hier eine ganz besondere Entdeckung gemacht haben.

Das Besondere an dem Enzym: Es kann eine Kunststoffverpackung vollständig in rund 12 Stunden in seine Bestandteile zersetzen. Andere Enzyme brauchen dafür Tage oder Wochen.



Ist die PET-Kunststoffverpackung einmal zersetzt, kann man aus den einzelnen Bestandteilen wieder neues PET herstellen, und zwar ohne, dass etwas verloren geht. Damit entsteht ein geschlossener Kreislauf und kein Müll, der verbrannt werden muss.