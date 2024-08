Ed Sheeran und Taylor Swift scheinen sich musikalisch, aber auch im richtigen Starleben zu mögen. Sie haben bereits mehrere Songs zusammen aufgenommen, darunter "Everything Has Changed" für das Album "Red" oder Sheerans Song "The Joker and the Queen". Die beiden sind seit 2012 befreundet.



Auch auf der Bühne performten sie schon mehrfach zusammen, eine Überraschung war ihre London-Show aber trotzdem - und ließ die beiden sicher in Erinnerungen schwelgen. Denn ihr letzter gemeinsamer Auftritt ist schon ziemlich lange her.