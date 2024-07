Juli 2023: In Seattle registrieren Seismologen Erderschütterungen der Stärke 2,3 bei einem Konzert des Popstars. Was folgt, ist ein Eintrag ins Guinnes-Buch der Rekorde - denn es ist die stärkste gemessene seismologische Aktivität, die bisher durch ein Konzert ausgelöst wurde.



Doch woran liegt das - am Bass oder den Fans, die Taylors Song "Shake It Off" zu wörtlich nehmen? Es sind tatsächlich die Fans. Wie die Forscher herausfanden, hängt die Intensität der Erschütterungen mit dem Lied zusammen, das gerade gespielt wird.



Eine Grafik, die der Schweizerische Erdbebendienst in Zurüch veröffentlicht hat, zeigt sogar, welche Songs die Swifties zum absoluten Durchdrehen bringen. Besonders große Ausschläge gab es demnach tatsächlich bei "Shake it off", aber auch bei "Blank Space" und "All too well" bebte es beim Swift-Konzert am 9. Juli 2024 in Zürich besonders stark. Das ergaben die Messungen seismischer Stationen.