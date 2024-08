Sie haben es wieder getan. Taylor Swift und Ed Sheeran singen zusammen.



Zur großen Überraschung der Fans stand beim ersten Konzert in London plötzlich nicht nur der amerikanische Superstar, sondern auch der Brite Ed Sheeran auf der Bühne.



Prompt wurde es emotional: Taylor stellte ihn dem Publikum als einen der besten Freunde der Welt und sogar als zweiten Bruder vor, bevor sie gemeinsam drei Songs sangen: Taylor Swifts "Everything Has Changed" und "End Game" sowie Ed Sheerans Hit "Thinking Out Loud".

Taylor Swift und Ed Sheeran arbeiten immer wieder zusammen

Ed Sheeran und Taylor Swift scheinen sich musikalisch, aber auch im richtigen Starleben zu mögen. Sie haben bereits mehrere Songs zusammen aufgenommen, darunter "Everything Has Changed" für das Album "Red" oder Sheerans Song "The Joker and the Queen". Die beiden sind seit 2012 befreundet.



Auch auf der Bühne performten sie schon mehrfach zusammen, eine Überraschung war ihre London-Show aber trotzdem - und ließ die beiden sicher in Erinnerungen schwelgen. Denn ihr letzter gemeinsamer Auftritt ist schon ziemlich lange her.

Bildrechte: picture alliance / Evan Agostini/Invision/AP | Evan Agostini

Erste Show nach vereitelten Anschlägen in Wien

Für Taylor Swift war es auch eine Rückkehr auf die Bühne nach drei abgesagten Konzerten in Wien wegen eines vereitelten Terroranschlags. Auch diesmal verlor sie dazu aber keine Worte.



In London spielt sie an fünf Abenden im Wembley-Stadion. Alle Konzerte sind mit 92.000 Menschen pro Show ausverkauft.

