Damit hätte wohl niemand gerechnet. Michael Douglas ist ein entfernter Cousin von Scarlett Johansson. Im Rahmen der Ahnenforschungsreihe "Finding Your Roots" habe sich herausgestellt, dass beide "identische DNA-Abschnitte auf vier verschiedenen Chromosomen" hätten, verriet der 79-Jährige dem Magazin "People". Damit seien die beiden DNA-Cousins. Sowohl der Vater von Michael Douglas als auch die Mutter von Scarlett Johansson hatten jüdische Wurzeln. Im Rahmen der Serie wurde Johansson mit dem Schicksal ihrer Familie konfrontiert und konnte ihre Tränen nicht zurückhalten. Ihr Urgroßvater war 1910 aus Polen nach New York eingewandert, der Rest der Familie blieb jedoch zurück und wurde später ins Warschauer Ghetto gebracht.

2011 waren private Fotos der Schauspielerin im Internet aufgetaucht. Vermutet wurde damals, dass Cyberkriminelle die Handys von rund 50 Stars angegriffen und ausgewählte Fotos veröffentlicht hatten.



Ob das der Grund war oder nicht, darüber lässt sich natürlich nur spekulieren. So oder so, heute kritisiert Scarlett Johansson künstliche Intelligenz. Vor allem mit OpanAi-Mitbegründer Sam Altman steht sie auf Kriegsfuß. Der Grund: Altmans Firma soll Johanssons Stimme unerlaubt in einer Version von ChatGPT verwendet haben. Die Firma bestreitet zwar, ihre Stimme tatsächlich genutzt zu haben, stellt die Stimme aber "aus Respekt" nicht mehr für Nutzer zur Verfügung.



In einem Interview mit der "New York Times" sagte sie über Deepfake-Technologien, diese seien "ein dunkles Wurmloch, aus dem man nie wieder herausklettern kann". Für die Schauspielerin widerspreche die Verwendung ihrer Stimme ihren Grundwerten.