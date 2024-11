Mama ist eh die Beste

Die Frauen kommen und gehen, aber eine bleibt: seine Mama Irmelin! Egal, wie turbulent es in Leonardo DiCaprios Liebesleben zugeht, sie ist immer an seiner Seite. Sogar, wenn es um Preisverleihungen und Festivals geht.



Am 14. Februar 2016, als der Schauspieler bei der Bafta-Verleihung für seine Rolle in "The Revenant" ausgezeichnet wurde, machte er ihr eine süße Liebeserklärung:

Ich bin in einer sehr rauen Nachbarschaft im Osten von Los Angeles aufgewachsen. Diese Frau hat mich drei Stunden am Tag zu einer anderen Schule gefahren, um mir eine andere Möglichkeit zu bieten. Leonardo DiCaprio Bafta-Awards

Die heute 81-Jährige hat sogar deutsche Wurzeln und kommt aus Oer-Erkenschwick in Nordrhein-Westfalen. Sie zog in den 50er Jahren in die USA und lernte dort den italienischstämmigen George DiCaprio kennen. Nachdem sich seine Eltern ein Jahr später trennten, wuchs Leonardo vor allem bei seiner Mutter auf.

Das ist DiCaprios größtes Idol

Nicht nur zu seiner Mama schaut er auf. Es gibt einen Schauspieler, der ihn besonders geprägt hat - und das, obwohl er seit mehr als 30 Jahren tot ist.



"Ich bin damit aufgewachsen, River Phoenix als den größten Schauspieler meiner Generation zu verehren, und alles, was ich jemals wollte, war die Gelegenheit, ihm einmal die Hand zu schütteln", erzählt Leonardo DiCaprio im Interview mit "Esquire".



Besonders tragisch: Sein Wunsch wurde DiCaprio 1993 erfüllt. Allerdings an dem Abend, als River Phoenix an einer Überdosis starb. "Eines Abends sah ich ihn bei einer Party in Silver Lake die Treppe hinaufgehen. [...] Ich wollte ihn immer treffen, immer eine Begegnung mit ihm haben, und plötzlich kam er auf mich zu, und ich war wie erstarrt."



Noch in derselben Nacht erlag er vor dem Nachtclub Viper Room in West Hollywood einem Herzstillstand. "Ich hatte das Gefühl, dass er vor meinen Augen verschwunden ist. Es war so eine Tragödie, weil ich und alle meine Freunde diesen großen Einfluss verloren hatten."

Immer mehr als 100 Prozent für seine Filmrollen

Ganz der Vollblut-Schauspieler legt Leonardo DiCaprio all seine Leidenschaft in seine Film-Projekte.



Die härtesten Dreharbeiten seines Lebens waren allerdings die für seine Rolle als bärtiger Pelztierjäger Hugh Glass in "The Revenant - Der Rückkehrer". Gedreht wurde während heftigen Schneestürmen und in eisigen Flüssen. DiCaprio schreckte nicht mal davor zurück, vor der Kamera rohe Bisonleber zu essen!



Für diese blutige Tortour gab es dann 2016 auch endlich den verdienten Oscar als bester Hauptdarsteller.

So sieht eine wilde Partynacht mit Leonardo DiCaprio aus

Wer hart arbeitet, darf auch hart feiern - das zumindest scheint das Lebensmotto des Schauspielers zu sein. Nicht, dass er selbst über sein wildes Partyleben berichten würde. Das tun andere für ihn, zum Beispiel Musiker Bill Kaulitz im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood".



Die zwei haben offenbar denselben Dunstkreis und begegnen sich immer mal auf Partys in Los Angeles. Im Podcast verrät Kaulitz: Leonardo DiCaprio lässt immer die Sau raus. Bill witzelte, wie er gegen 4.30 Uhr morgens absolut K.O. ist - und DiCaprio immer noch in der Ecke sitzt.



Dabei sei es immer das gleiche Bild: Der Hollywood-Star würde sich mit mehreren jungen Damen umgeben, "die da an ihm rumbaggern". Mädels, die laut dem Musiker wohl nie älter als 19 Jahre aussehen würden. "Der liebt das einfach!"

