Katy Perry ist die bunte Wundertüte der Pop-Industrie: Ständig wechselnde Hair-Styles, bonbonfarbene Bühnenlooks, eingängige Sounds. 2008 sang sie sich mit dem Dauerbrenner "I Kissed a Girl" erstmals an die Spitze der Charts - und dort fühlt sie sich auch heute noch pudelwohl.

Mit Provokanz zum Durchbruch

Ultrakurze Röcke, verführerischer Rockabilly-Style und dann auch noch diese Textzeile: "I kissed a girl and I liked it".



Darf eine Pfarrerstochter so sexy sein? Diese Frage stellte sich 2008 ganz Amerika. Die damals 24-jährige Katy Perry kam aus dem Nichts, schockte und entzückte zugleich direkt eine Nation. Der Beginn einer beeindruckenden Karriere.

Katheryn Elizabeth Hudson, wie Katy Perry mit bürgerlichem Namen heißt, sang schon als Teenager begeistert im Gospelchor. Ihr persönlicher Musikheld: Queen-Frontmann Freddie Mercury.



Mit nur 15 Jahren hatte Katy schon ihren ersten Plattenvertrag in der Tasche, den Highschool-Abschluss ließ sie zugunsten ihrer Musikkarriere sausen. Für ihr Debütalbum benannte sie sich kurzerhand in "Perry" um, damit sie niemand mit der Schauspielerin Kate Hudson verwechseln konnte. Trotzdem blieb ihr Debütalbum mit christlich angehauchten Rock- und Popsongs zunächst erfolglos.



Katy wuchs in einer streng gläubigen Pastorenfamilie auf - ohne Fernsehen, ohne Popmusik. Schon früh prägten religiöse Werte und Gospel ihre Kindheit - was sie später nicht davon abhielt, sich durchaus provokant, aber immer mit einem gewissen Augenzwinkern durch die Welt zu singen.

Kein One-Hit-Wonder

Viele dachten, Katy Perry hätte mit "I kissed a Girl" einen Zufallshit gelandet. Doch Katy ließ nicht locker: Mit "Hot 'n' Cold" lieferte sie gleich den nächsten Hit. 2008 wurde sie bei den MTV Europe Music Awards als beste Newcomerin ausgezeichnet. Die Alben "Teenage Dreams", "Prism" und "Smile" vergoldeten ihren Star-Status.

Und auch auf der Leinwand und im Fernsehen ist Katy DER Hit: 2012 kam Perrys autobiografische Dokumentation "Katy Perry: Part of Me" in die Kinos, für die die Sängerin mit dem Teen Choice Award ausgezeichnet wurde. 2011 spielte sie in der Sitcom "How I Met Your Mother" mit und wurde dafür mit dem People's Choice Award als beliebteste Gastdarstellerin ausgezeichnet.

Karriere hop, Privatleben flop?

Karrieretechnisch immer auf der Überholspur, blieb Katys Privatleben einige Jahre auf der Strecke liegen. Ihre Ehe mit Comedian Russel Brand scheiterte nach nur zwei Jahren. Für Musikexperte Felix Heklau leider keine Überraschung, wie er im BRISANT-Interview erklärt:

Sie hat permanent Songs geschrieben, Songs aufgenommen, ist getourt, hat Interviews gegeben und letztendlich hat sie für nichts anderes mehr Zeit gehabt, deswegen ist auch ihre erste Ehe mit dem Schauspieler Russel Brand letztendlich zerbrochen, die haben sich gar nicht mehr gesehen. Dass er die Scheidung einreichen will, das hat er ihr per SMS mitgeteilt. Musikexperte Felix Heklau l BRISANT

Doch Überfrau Katy Perry beweist, dass man im 21. Jahrhundert auch beides jongliert bekommt: Karriere UND Liebe.



Die stolperte 2016 mit Orlando Bloom in ihr Leben. Seit 2019 sind die beiden Hollywood-Turteltauben verlobt. Ein Jahr später wurden die beiden Eltern der Tochter Daisy Dove.

Holpriges Comeback mit "Womansworld"

Nach einer Babypause meldete sich Katy Perry in gewohnter Wow-Manier zurück: In ihrer Feminismus-Hymne "Womansworld" feiert sie, wie der Songtitel schon verrät, vor allem eines: die Weiblichkeit.

Die Single ist der erste Beitrag, den ich seit meiner Mutterschaft und seit meiner tiefen Verbindung mit meiner weiblichen Göttlichkeit geleistet habe. Katy Perry Apple Music