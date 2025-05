Wie The Hollywood Reporter berichtet, werden Keanu Reeves und Sandra Bullock die Hauptrollen in einem romantischen Thriller spielen. Dieser ist bei den Amazon MGM Studios in der Entwicklung. Details der Handlung sind noch unter Verschluss. Bisher gibt es auch noch keinen Filmtitel.

Erst zweimal standen Sandra Bullock und Keanu Reeves gemeinsam vor der Kamera. Nach "Speed" von 1994 noch in dem romantischen Drama "Das Haus am See" von 2006.



Das ist nun auch schon fast 20 Jahre her, und seitdem sprechen Keanu Reeves und Sandra Bullock in Interviews immer wieder darüber, wie gerne sie nochmal zusammenarbeiten würden.



Nachdem Keanu Reeves in "Speed 2“ nicht mitspielte hoffen viele Fans auf "Speed 3“, aber die Fortsetzung der Reihe scheint es nicht zu geben.



Als Produzent steht hinter dem neuen Projekt Mark Gordon, der in dieser Funktion auch schon bei "Speed" tätig war.



Ob ein ähnlicher Kultfilm entsteht, muss sich aber erst noch zeigen.