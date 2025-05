Ihren Namen kennen nur wenige, ihr musikalisches Vermächtnis schon: Die Singer-Songwriterin Jill Sobule ist tot. Die Künstlerin, aus deren Feder unter anderem der 90er-Jahre-Hit "I Kissed a Girl" stammt, kam bei einem Hausbrand in Minnesota ums Leben. Das bestätigte ihr Manager John Porter mehreren Medien, darunter dem US-Magazin "Variety". Jill Sobule wurde 66 Jahre alt.

Jill Sobule war eine Naturgewalt und Menschenrechtsaktivistin, deren Musik in unsere Kultur eingewoben ist. Ich hatte so viel Spaß bei der Zusammenarbeit mit ihr. Heute habe ich eine Klientin und eine Freundin verloren.

Jill Sobule stand mitten im Leben: Mit ihrer Band "The Fixx" hatte sie gerade eine Tournee beendet und stand kurz vor weiteren Projekten. Ihre Bandkollegen erklären in einem emotionalen Statement auf Facebook: "Wir sind absolut erschüttert und schockiert, von Jill Sobules frühem Tod zu hören. Jill hat gerade eine Tour mit uns beendet ... und war so voller Leben und Talent. Unsere Herzen sind gebrochen. Wir werden sie für immer vermissen."