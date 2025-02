Lebenslänglich bekommt bei Drew Barrymore eine ganz andere Bedeutung. Ein halbes Jahrhundert wird die Schauspielerin und Moderatorin und fast genauso lang steht sie schon im Rampenlicht: Ihren ersten Job hatte sie mit elf Monaten in einem Werbespot, den Durchbruch in Hollywood schaffte sie mit sieben. Als süßes kleines Mädchen, das E.T. geholfen, hat nach Hause zu telefonieren, spielte sie sich weltweit die Herzen der Menschen.

Drew Barrymore hielt E.T. damals für echt

1982 eroberte der Film "E.T. – Der Außerirdische" die Leinwand und mit ihm die kleine 7-jährige Drew Barrymore, die damals Gertie spielte.



Was viele vielleicht nicht wissen - ihre Begeisterung und ihre Liebe zu dem Wesen aus einer anderen Welt war nicht gespielt! Die kleine Drew Barrymore dachte, er sei echt und hatte es sich auch am Set zur Aufgabe gemacht, E.T. zu umsorgen.



"Ich habe ihn so tiefgehend geliebt", erzählt sie in ihrer Talkshow. Die Liebe ging so weit, dass sie mit der elektrisch betriebenen Puppe gesprochen und ihr sogar Essen mitgebracht habe!



Co-Star Henry Thomas, der die Rolle als Gerties Bruder hatte, erinnert sich, dass Barrymore sogar in der Garderobe nach einem Schal für den Außerirdischen gefragt hat, "weil er sonst friert".

Bildrechte: IMAGO / Everett Collection

Im Low-Budget-Kleid zu den Oscars

Oscars? Für Drew Barrymore fast schon ein alter Hut! Sie kennt den Oscar-Rummel in- und auswendig. Immerhin erlebte sie ihre erste Verleihung im zarten Alter von sieben Jahren.



Bloß was anziehen zu so einer glamourösen Veranstaltung? In ihrer Show erinnert sich Drew Barrymore an ihren Oscar-Look zurück und muss über das rosa Tüllkleid, die weiße Pelzstola und die Perlenohrringe lachen.

Meine Mutter war alleinerziehend und berufstätig. Wir haben nicht viel Geld mit E.T. verdient. [...] Es war 1982 und ich war ein Kind. Wir haben das Kleid von der Stange gekauft und so sah es auch aus.

Tja, damals von der Stange, heute ikonisch.

Bildrechte: IMAGO / ZUMA Wire

Glamour, Glanz und Drogenexzesse

Ikonisch war auch ihr Durchbruch nach E.T. - der Film katapultiere sie direkt hinein in die Traumfabrik Hollywood. Was darauf folgte war allerdings alles andere als traumhaft. Während ihrer Karriere als Schauspielerin erlebte Drew Barrymore immer wieder tiefe und schmerzhafte Abstürze, bevor sie überhaupt erwachsen war.



Mit zehn der erste Joint, mit 12 das erste mal Kokain. Darauf folgten ein gescheiterter Selbstmordversuch und der Aufenthalt in einer psychiatrischen Einrichtung sowie diverse Entziehungskuren und Therapien.



Mit 15 brachte sie ihre erste Autobiografie raus und schrieb in "Little Girl Lost" über ihr ausschweifendes Leben und den Weg zurück ins Leben.



Mit 50 scheint Drew Barrymore angekommen zu sein: "Es hat Jahre gedauert, bis ich meinen Weg gefunden habe, und jetzt will ich mir treu bleiben."

Bildrechte: IMAGO

Wie Keanu Reeves ihr Leben veränderte