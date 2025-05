Spätestens nach dem Drama "Systemsprenger" aus dem Jahr 2019 war klar: Die damals elfjährige Schauspielerin Helena Zengel ist ein Ausnahmetalent. Heute gilt die 16-Jährige als DIE deutsche Nachwuchs-Schauspielerin. Rollen an der Seite großer Stars flattern offenbar nur so herein.

Neuer Film "Die Legende von Ochi"

In ihrem neuen Film "Die Legende von Ochi" spielt Helena Zengel die kleine Yuri, die mit ihrem Vater, gespielt von Hollywoodstar Willem Defoe, in der Abgeschiedenheit einer idyllisch anmutenden Insel in den Karpaten lebt.



Dort soll sie sich vor den mystischen Inselbewohnern namens Ochi in Acht nehmen, doch als sie ein verletztes Ochi-Baby findet, macht sie sich auf die Reise, um das Baby zu seiner Familie zurückzubringen. Yuri und ihr neuer Freund erleben ein wahres Fantasy-Abenteuer - gegen den Willen ihres Vaters.

Bildrechte: picture alliance/dpa/PLAION PICTURES

An der Seite von "Onkel" Tom Hanks

Willem Defoe ist nicht der erste Hollywoodstar, mit dem Helena Zengel gearbeitet hat. Mit Oscar-Preisträger Tom Hanks stand sie bereits in dem Western "Die neue Welt" vor der Kamera. Und das hat die beiden offensichtlich geprägt, denn bis heute verbindet sie eine enge Freundschaft.