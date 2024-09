Keanu Reeves wird 60. Klar, da hat man schon einiges erlebt. Doch in die bisherige Biografie des Superstars passen eigentlich gleich mehrere Leben: Er ist nicht nur Hollywood-Schauspieler, sondern unter anderem auch Motorradfan, Bassist und Autor.

Faszination Keanu Reeves: Ein ungewöhnlicher Star

Doch das, was viele Fans inzwischen an Keanu Reeves bewundern, ist etwas ganz anderes. Der Schauspieler hat sowohl die größten Erfolge als auch die schlimmsten Schicksalsschläge erlebt und passt in keine Schublade. Typisch Hollywood? Nicht mit ihm!

Der nette Kerl von nebenan

Da ist zum einen seine freundliche und menschliche Art: Zahlreiche Handyvideos und Schnappschüsse zeigen, was für viele Superstars mehr als ungewöhnlich ist:



Keanu Reeves bietet Fremden in der U-Bahn seinen Platz an (und er fährt eben U-Bahn statt Limousine mit Chauffeur!), teilt Essen mit Obdachlosen, beschenkt Filmcrews bei Dreharbeiten, spendet seine Gage für die Krebsforschung oder hilft Mitreisenden nach einer Flugzeugnotlandung.



Dabei scheint es ihm nicht um sein Image zu gehen. Im Gegenteil: Am liebsten ist es ihm, wenn er im Hintergrund bleiben kann.

Seine Filme und andere Erfolge

Dass Keanu Reeves neben seiner Hollywood-Karriere mit Erfolgsfilmen wie "Speed" (1994), "Matrix" (1999) oder der "John Wick"-Reihe (seit 2014) auch andere Hobbys verfolgt, zeugt von seinen vielseitigen Interessen auch abseits des Hollywood-Ruhms:



Mit seiner Rockband "Dogstar" ist er als Bassist auf Tour und spielte erst im Juni beim Festival Rock im Park in Nürnberg. Er fährt leidenschaftlich gern Motorrad und bereitet sich aktuell auf seinen ersten Broadway-Auftritt mit einer Hauptrolle in dem Klassiker "Warten auf Godot" vor.



Und nun ist er auch noch Buchautor! Der Schauspieler, der seit 2021 auch als Schöpfer der Comicreihe "BRZRKR" über einen unsterblichen Krieger Furore macht, brachte Anfang August seinen Debütroman "Das Buch Anderswo" heraus.



Das gemeinsam mit dem britischen Science-Fiction-Autor China Miéville geschriebene Werk spielt ebenfalls in der "BRZRKR"-Welt, in der ein 80.000 Jahre alter Kämpfer die Nase voll hat von seiner Unsterblichkeit.

Bildrechte: imago images/Everett Collection

Schwere Schicksalsschläge: Verlust geliebter Menschen

In seinem Privatleben hat Keanu Reeves, der 1964 im Libanon als Sohn einer englischen Modedesignerin und eines Geologen chinesisch-hawaiischer Abstammung geboren wurde, zahlreiche Schicksalsschläge einstecken müssen: Die Eltern trennten sich früh, der Kontakt zu seinem Vater brach ab. Sein enger Freund, Schauspieler River Phoenix, starb 1993 an einer Überdosis Drogen.



1999 brachte seine hochschwangere Freundin, Schauspielerin Jennifer Syme, die gemeinsame Tochter tot zur Welt. Zwei Jahre später kam sie bei einem Autounfall ums Leben.

Bildrechte: IMAGO / ZUMA Press Wire

Angekommen im Glück? Das ist seine Freundin Alexandra Grant