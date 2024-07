In Hollywood hatte "Sandy" den Ruf als Sweetheart weg - bodenständig und ohne Star-Allüren - flexibel einsetzbar in Comedy, Action und Drama-Rollen.



Ihren ersten und bisher einzigen Oscar hat Sandra Bullock dem Sozialdrama "The Blind Side" (2010) zu verdanken, in dem sie eine Mutter aus der Oberschicht spielt, die einen obdachlosen, schwarzen Jungen in ihre Familie aufnimmt und dieser sich dann zum Football-Profi mausert.



Schon an der High School spielte Sandra Bullock Theater, dann studierte sie Schauspiel. Die erste große Kino-Rolle kam 1994 mit Co-Star Keanu Reeves in dem Action-Knaller "Speed".



Für ihre Rolle im Weltraumdrama "Gravity", in dem sie an der Seite von George Clooney als Astronautin ins Weltall abhebt, wurde sie zum zweiten Mal für den Oscar nominiert - 2014 sie ging da aber leer aus.