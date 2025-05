Um Kinder und Jugendliche zu unterstützen, hat der 75-Jährige seine Gitarre in die Ecke gestellt und sich stattdessen an die Kasse eines Supermarktes in Halle (Saale) gesetzt.

Einen dauerhaften Wechsel an die Kasse kann sich der Musiker nicht vorstellen, aber es habe ihm "Spaß gemacht", so Maffay. Auf jeden Fall habe er jetzt großen Respekt vor der Arbeit der Kassiererinnen und Kassierer, die gar nicht so einfach sei. "Wenn ich jetzt lauter Hunderter ausgeben würde, dann glaube ich, hätte man hier im Laden etwas dagegen." Auch das Finden des Barcodes war offenbar nicht immer so einfach.