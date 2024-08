Wahrscheinlich könnte Peter Maffay sein Musikerleben noch einige Jahre so weiterführen wie in den vergangenen Jahrzehnten: alle zwei bis drei Jahre ein Album, alle zwei, drei Jahre eine ausverkaufte Stadiontournee. Doch die Pläne der Musiklegende sehen anders aus: Maffay war in diesem Jahr auf Abschiedstournee und hat diese - pünktlich zu seinem 75. Geburtstag (30. August 2024) - bereits beendet.

Künftig wird es nur noch vereinzelte Auftritte geben, zum Beispiel bei Festivals. Damit wird das Ende einer Ära eingeleitet, die unglaublich erfolgreich war: 20 Nummer-Eins-Alben - damit ist er der erfolgreichste Künstler in der Geschichte der deutschen Charts, unzählige Preise und Auszeichnungen, Millionen von Konzertbesuchern und mehr als 50 Millionen verkaufte Tonträger stehen in der beruflichen Vita des "Steppenwolfs". Seine größte musikalische Leistung dabei: Anfang der 1980er-Jahre gelang ihm der Stilwechsel vom Schlagersänger zum Deutsch-Rocker mit Lederjacke.

Der jetzige Rückzug hat einen guten Grund: Maffay, der mit Hendrikje Balsmeyer bereits Ehefrau Nummer fünf an seiner Seite hat, will für seine Familie kürzer treten.



"Ich bin ein später Papa. Ich habe ein ganz kleines Zeitfenster und ich will das ganz intensiv ausfüllen", sagt Maffay in der Dokumentation "maffay." mit Blick auf seine Tochter, die 2018 zur Welt kam. Sonst verpasse er eine Chance - "wahrscheinlich die letzte", so der Rockstar weiter.