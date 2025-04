Die Aufregung um den Film "Das Licht", in dem Eidinger blankt zieht, könne er nicht nachvollziehen. "Ich bin da nackt, weil Tom Tykwer, der einen Film über sein Leben gemacht hat, das so macht", so Eidinger. Wenn Tykwer nach Hause komme, ziehe er sich aus, und das erzähle der Film.



Alles sei Provokation, und die "ist ja nur in dem Moment problematisch, wo es ein Selbstzweck ist", fügte Eidinger hinzu.