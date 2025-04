Vor rund 200 Zuschauern hat er am Abend mit seiner dreiköpfigen Band auf der Bühne gestanden. Gewählt hat er dafür einen der kleinsten Räume des Clubs - und selbst der war nicht ausverkauft. Rund 300 Menschen passen eigentlich in den Raum.



"Ihr habt keine Ahnung, wie viel es mir bedeutet, dass das heute stattfindet und dass Ihr heute Abend hier seid", rief Ofarim seinen Fans zu.



Zwei Stunden lang hat er sein Publikum bespielt. Vorher hatte er angekündigt "ausgewählte Klassiker aus seiner Karriere" performen zu wollen. Neue Musik gab es in den letzten Jahren von ihm kaum. Vor rund zwei Wochen veröffentlichte er allerdings die gleichnamige Single zum Konzert "Korrektur der Zeit".