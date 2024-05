Es war ein großer Skandal im vergangenen Jahr: Gil Ofarim hatte sich einen antisemitischen Vorfall in einem Leipziger Hotel ausgedacht und damit eine Welle der Empörung ausgelöst. Nach einer Entschuldigung und seinem Geständnis wurde dem 41-Jährigen vom Landgericht Leipzig eine Geldstrafe in Höhe von 10.000 auferlegt. Diese sollte Ofarim innerhalb von sechs Monaten zahlen.

Ofarim hatte im Oktober 2021 in einem Video Antisemitismus-Vorwürfe gegen ein Leipziger Hotel erhoben. Der Musiker hatte darin geschildert, dass der Hotelmanager ihn aufgefordert habe, seine Kette mit Davidstern abzunehmen, damit er einchecken könne. Das Video ging viral. Hass gegen das Hotel und den Hotelmanager waren die Folge. Ofarim erstattete später sogar Anzeige, aber auch der Hotelmanager wehrte sich und zeigte seinerseits den Musiker wegen Verleumdung an. Vor Gericht legte Ofarim dann schließlich ein Geständnis ab und entschuldigte sich. Das Verfahren wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung war Ende November vergangenen Jahres eingestellt worden - mit der Zahlung von 10.000 Euro als Auflage.

Nach dem Prozess hatte sich Ofarim zunächst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Vor wenigen Wochen kündigte er einen Neustart an. Er wolle sich wieder der Musik widmen und an einer neuen Platte arbeiten, hatte der 41-Jährige in einer Instagram-Story geschrieben. Zudem wolle er seine Gitarren und die seines berühmten Vaters Abi Ofarim (1937-2018) verkaufen.