Wichtiger Hinweis:



Das Mega-Fanfest in München war schon am 12.6. Und natürlich gibt es auch in Berlin eine Fanmeile, auf der jeden Tag etwas los ist, nur leider keine Konzerte.



Veranstaltungen und Konzerte auf den Fanmeilen sind kostenlos. Die genauen Termine und Uhrzeiten gibt es auf den Seiten der jeweiligen Städte (siehe Links unten).



Bitte beachten Sie, dass es strenge Sicherheitskontrollen in den Fanzonen gibt. Am besten vorher auf der Internetseite der jeweiligen Stadt nochmal checken, was erlaubt ist und was nicht. Auf manchen Fanmeilen sind zum Beispiel Hunde verboten.