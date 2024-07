Insolvenz , Fahren ohne Führerschein , nicht bezahlte Geldstrafe, Knast-Androhung , noch mehr Gerichtstermine Ende Februar : Es lief schon mal besser für Kida Khodr Ramadan. Mitten in all diese unschönen News gibt es jetzt aber was Erfreuliches: Ramadans neue Serie "Testo" kommt nun in die ARD Mediathek .

Ramadan bleibt sich treu: "Testo" ist wieder eine Gangster-Serie, in der Gangster tun, was Gangster manchmal so tun: Sie überfallen eine Bank und nehmen Geiseln. Die Polizei kommt und dann wird verhandelt, geschossen und versucht, zu fliehen. Nichts für schwache Nerven!



"Testo" besteht aus sieben kurzen Folgen, alle zwischen 12 und 20 Minuten lang. Die knapp zwei Stunden Spannung schafft man also bequem an einem Abend. Multitalent Kida Khodr Ramadan hat am Drehbuch mitgeschrieben, führte bei "Testo" Regie und ist auch noch einer der Hauptdarsteller.