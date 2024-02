In der Serie "4 Blocks" spielt Kida Khodr Ramadan das Oberhaupt eines arabischstämmigen Clans in Berlin. Mord, Gewalt, Drogendeals - und ständig die Polizei im Nacken. Mit dem Privatmann Ramadan soll die Serienfigur Tony Hamadi aber nichts zu tun haben. Ramadan sei im echten Leben ein viel ruhigeres Kaliber, wie er in Interviews immer wieder betont.



Ganz ohne Ärger mit der Justiz kommt der 47-Jährige trotzdem nicht durchs Leben. Das belegen Schlagzeilen aus der jüngeren Vergangenheit. Die enthielten zum Beispiel "Fahren ohne Führerschein", "Insolvenzverfahren" und zuletzt sogar "Gefängnis" nach dem Widerruf einer Bewährungsstrafe.