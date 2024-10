Die Vorwürfe haben es in sich: Es geht um Insolvenzverschleppung in neun Fällen, Betrug in vier Fällen, versuchten Betrug in fünf Fällen, Subventionsbetrug in 19 Fällen sowie das Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt in 479 Fällen, wie die Behörde mitteilte.



Alfons Schuhbeck werde sich gegen die neuen Vorwürfe verteidigen, sagten seine Anwälte. Schon jetzt schränkten sie ein: "Voreilige Festlegungen oder Profilierungen verbieten sich angesichts von Stand und Umfang des Verfahrens."