Menschenhandel, Zwangsprostitution, sexuelle Gewalt, organisiertes Verbrechen - das sind nur einige der Vorwürfe, wegen denen Sean "Diddy" Combs in New York in Untersuchungshaft sitzt.



Der US-Rapper bestreitet die Vorwürfe, doch die Justiz ist von seiner Schuld überzeugt und ebenso erstaunt, wie weit der Arm von Sean Combs womöglich reicht. Denn auch aus dem Gefängnis heraus scheint er einiges zu unternehmen, um vor Gericht in einem besseren Licht dazustehen.