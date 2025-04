Nach 15 Monaten in Uniform hat die norwegische Prinzessin Ingrid Alexandra ihren Wehrdienst erfolgreich beendet. Bei einer Zeremonie im Militärlager Skjold in Nordnorwegen wurde die 21-jährige Tochter von Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit zusammen mit 47 weiteren Wehrpflichtigen mit einer bronzenen Verdienstmedaille ausgezeichnet.

Ihr Vater Haakon war eigens angereist, um das Pionier-Bataillon zu inspizieren, in dem die Prinzessin als Rekrutin Alexandra seit Januar 2024 ihren Grundwehrdienst leistet. Leistet, weil ihr offiziell letzter offizieller Diensttag als Wehrpflichtige erst am Freitag ist. Was die Enkelin von König Harald V. danach machen wird, ist noch nicht bekannt.

Nun die gute Nachricht: Der Monarch befindet sich britischen Medienberichten zufolge nicht mehr in der Klinik und soll bereits in dieser Woche wieder erste öffentliche Termine wahrnehmen. Demnach stehen zwei offizielle Termine auf dem Programm: ein Treffen mit Premierminister Keir Starmer und eine Ehrung auf Schloss Windsor.



In der kommenden Woche wollen der 76-Jährige und seine Frau, Königin Camilla, dann zu einem Staatsbesuch nach Italien reisen. Geplant ist auch, dass das Paar dort am 9. April seinen 20. Hochzeitstag feiert.