Schock-Moment im britischen Königshaus! König Charles muss aus gesundheitlichen Gründen Termine absagen. Der Buckingham-Palast reagierte darauf mit einer kurzen Erklärung. Wegen "vorübergehender Nebenwirkungen" seiner Krebstherapie habe der König für eine "kurzzeitige Beobachtung im Krankenhaus" bleiben müssen.



Nach einer wohl geplanten Krebsbehandlung am frühen Donnerstag (27.03.) hatte der König Beschwerden. Diese hätten es nicht zugelassen, dass er seine Termine am Nachmittag wahrnehmen konnte.



Auch heute (28.03.) muss der König auf einen Besuch in Birmingham verzichten. Mittlerweile sei der 76-Jährige aber schon wieder zu Hause auf seinem Anwesen Clarence House in London.