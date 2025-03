Wegen einer Legasthenie (Lese-Rechtschreibstörung) hatte Prinzessin Victoria große Probleme in ihrer Schulzeit. 1998 wurde bekannt, dass die Kronprinzessin an Magersucht litt. Sie gilt seit dem Jahr 2000 als genesen.



Kronprinzessin Victoria ist sehr naturverbunden, wie viele Schweden. Zu ihren Hobbys gehören Reiten, Skifahren und Wandern.



2001 lernte Victoria ihren späteren Mann, den Unternehmer und Fitnesstrainer Daniel Westling, kennen. Die Prinzessin und spätere Thronfolgerin und der bürgerliche Daniel mussten für ihre Liebe kämpfen. Trotz der kritischen Berichterstattung konnten die beiden ihre Beziehung stabil halten. Victoria und Daniel heirateten 2010.



Aktuell bereitet sich die Thronfolgerin intensiv auf ihre Rolle als Staatsoberhaupt vor. Aktuell wird sie zur Spezialoffizierin ausgebildet. Eine erste Grundausbildung absolvierte sie bereits 2003.



Ein Schritt in Richtung Königin: Victoria wird durch ihre militärische Ausbildung auf ihre künftige Rolle als Oberbefehlshaberin der schwedischen Streitkräfte vorbereitet.