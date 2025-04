Am 11. April stieg das erste Fest zu Isabellas Ehren - im Rathaus von Aarhus.



Was auf den ersten Blick nicht ganz so schillernd klingt, ist in Wirklichkeit ein guter Location-Griff: Die zweitgrößte Stadt Dänemarks gilt als junge, lebendige Kulturmetropole - und mit ihren Ateliers und Kunstmuseen als Zufluchtsort der dänischen Kreativszene.



Auf dem Geburtstagsprogramm in Aarhus standen Show-Einlagen von Musikern und Profitänzern sowie eine Fashion-Show, die von Designern aus Aarhus organisiert wurde.