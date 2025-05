Der König hatte den Ex-Präsidenten in seine Sommerresidenz "Bygdø Kongsgård" eingeladen, ein Herrenhaus auf Bygdøy, einer Halbinsel im Oslofjord. Das Anwesen ist bekannt für seine malerische Parkanlage im englischen Landschaftsstil, die nun also auch Politgröße Obama genießen konnte. Leider können Fotos nicht sprechen. Deshalb bleibt uns der wahre Kaffeeklatsch verborgen. Dafür wissen wir, was serviert wurde: Norwegische Köstlichkeiten wie Lachssandwiches mit wilden Zwiebeln, Spargelkuchen vom königlichen Hof und Desserts mit Pflaumen, die auf dem Landgut gepflückt wurden.

Zwar ist Barack Obama kein US-Präsident mehr, doch die Tatsache, dass er von den norwegischen Royals empfangen wurde, kann als deutliches Zeichen interpretiert werden – und zwar gegen seinen Nachfolger Trump, der eine ganz andere Linie als Obama in seiner Amtszeit fährt. Dabei üben sich die Royals in Sachen Weltpolitik normalerweise in vornehmer Zurückhaltung - das verlangt die Etikette.



Auch die Tatsache, dass Harald Mette-Marit als seine Kaffeebegleitung erwählt hat und nicht seine Frau Sonja oder Thronfolger Haakon, ist bedeutend. Einerseits zeigt es, dass Mette-Marit nach und nach auf dem hoch-royalen und diplomatischen Parkett in Stellung gebracht wird. Andererseits ist es auch eine schöne Geste des Königshauses: Man steht hinter Mette-Marit, egal, welche Skandale gerade durch ihr Leben stürmen.