Zum 45. präsentierte sich Carl Philip noch weitaus lässiger: Cool und entspannt lichtete Sofia ihren Gatten beim Wandern am Ribbas-Wasserfall ab. Umgedrehte Cap, schlichte Sportswear, strahlendes Lächeln und mit der Natur im Einklang. Gar nicht mal so royal, dafür aber herrlich schön normal.



Die beiden Fotos zeigen Carl Philip so, wie er im Privatem auch ist: Der Prinz gilt nicht nur als Sport-Fan, er soll auch ein wahrer Naturbursche sein. Etwas, das ihn mit seiner Frau Sofia verbindet - und da wird es romantisch.