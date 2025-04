Ein Lob von Prinzessin Anne geht schon fast als Ritterschlag durch. Denn als besonders gefühlsbetont gilt die Schwester von König Charles nicht gerade. Umso mehr kann sich Königin Camilla über diese lieben Worte ihrer Schwägerin freuen: "Ihr Verständnis für ihre Rolle und die Bedeutung, die sie für den König hat, ist absolut herausragend", erklärt Prinzessin Anne im Gespräch mit dem Magazin " Tatler "" anlässlich des 20. Hochzeitstages des Monarchen und Königin Camilla. "Ich kenne sie schon seit sehr langer Zeit und finde, dass sie unglaublich großzügig und verständnisvoll ist." Wie lange die beiden Frauen sich kennen, zeigt sich auch an ihren verstrickten Liebesbeziehungen: Anfang der 1970er Jahre hatte Prinzessin Anne eine Liaison mit Andrew Parker Bowles. Der heiratete 1973 Camilla, die davor mit damals noch Prinz Charles – also Annes Bruder – liiert gewesen war.

Hoher Besuch in Deutschland - doch der Grund ist tragisch.



König Carl Gustaf, Königin Silvia und Tochter Madeleine nehmen heute in der Coburger Moritzkirche Abschied von Prinz Andreas von Sachsen-Coburg und Gotha.



Das Oberhaupt des Adelsgeschlechts ist am 2. April im Alter von 82 Jahren gestorben. Seit Jahren war Prinz Andreas von seiner Parkinson-Erkrankung gezeichnet, an der er seit 2011 litt, mit der er aber offen umging. In Coburg und Umgebung genoss er ein hohes Ansehen und war sehr beliebt. Mit seiner Frau Carin († 2023) hat er drei Kinder: Stephanie, Hubertus und Alexander.