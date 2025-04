Feliz cumpleaños Infanta Sofía! Alles Gute Prinzessin Sofía

Monochrom-Look in Blau, legeres Hemd, offene Haare, dezentes Make-up, kein Schmuck, kein Diadem: Infantin Sofía präsentiert sich auf ihren neuen Fotos wie ein ganz normaler Teenager von nebenan. Der Kontrast zu Schwester Leonor könnte kaum größer sein: Deren 18. Geburtstag am 31. Oktober 2023 war ein Staatsereignis - Treueeid vor dem Parlament und Public Viewing in Madrid inklusive.

Bildrechte: IMAGO/ZUMA Wire

Öffentliches Tamtam bleibt bei Sofía aus. Die frischgebackene 18-Jährige ist eben "nur" die Zweite in der Thronfolge und darf deshalb im Privaten feiern. Oder auch nicht: Derzeit büffelt Sofía für ihre Abschlussprüfungen am UWC Atlantic College in Wales, wo schon Kronprinzessin Elisabeth von Belgien, Prinzessin Alexia der Niederlande und Sofías große Schwester Leonor ihr Abitur gemacht haben. Ob da Zeit und Raum für eine Feier bleibt? Der Palast schweigt zu den Geburtstagsplänen der Prinzessin. Da aber keine Ferien sind, wird Sofía ihren Geburtstag voraussichtlich im kleinen Kreis in Wales mit ihren Mitschülern verbringen.

Bildrechte: Casa de S.M. el Rey

Die Zukunftspläne einer Prinzessin