Ende März bekräftigte der König diese Haltung erneut: "Es sollte keinen Zweifel daran geben, dass meine Liebe zu Grönland und meine Verbundenheit mit den Menschen in Grönland ungebrochen sind", schrieb er auf Instagram. Vermutlich will er damit die grönländische Bevölkerung beruhigen, die von der US-Politik zunehmend unter Druck gesetzt wird.



Auch sein jüngster Besuch in Grönland, gemeinsam mit Regierungschef Jens-Frederik Nielsen, unterstreicht diese Linie. Getreu dem Motto: "Ihr seid nicht allein und wir lassen euch nicht allein", will der dänische König fast eine Woche in Grönland bleiben.