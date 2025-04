Kronprinzessin Victoria von Schweden erobert bei ihrem Besuch in Nigeria die Herzen der Einheimischen nicht mit Worten, sondern auch tanzend. Glücklich, locker und nah am Menschen - so zeigt sich die schwedische Royal in Afrika.



Das Ziel der Reise war es, die Beziehungen zwischen Schweden und dem westafrikanischen Land zu stärken. Mit ihrer herzlichen Art hat die Thronfolgerin auf jeden Fall das Eis gebrochen. Und genau dafür lieben sie auch die Schweden so sehr.