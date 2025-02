In der Waldbrandregion seien die beiden einer Jugendlichen begegnet, die in den Trümmern ihres Hauses nach einem T-Shirt Ausschau gehalten habe, das sie erst vor kurzem bei einem Konzert von Billie Eilish gekauft hatte. Das Mädchen hätte es entweder in der Waschmaschine oder dem Trockner gelassen, berichtet Meghan im Video. Doch beide Geräte seien in den Flammen verbrannt. Meghan beschloss zu helfen.