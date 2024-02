Sechs Staffeln lang haben Fans das Leben der britischen Königsfamilie in der Serie "The Crown" miterlebt. Jetzt gab es die seltene Chance, sich Requisiten und Kostüme des Netflix-Hits nach Hause zu holen. Möglich gemacht hat das ein Londoner Auktionshaus, das etliche Objekte von der Dreharbeiten unter den Hammer brachte. Die Erlöse sollen einem Stipendienprogramm für Flimschaffende zu Gute kommen.

Was wurde bei der Auktion versteigert? Da wäre die goldfarbene Kutsche "Gold State Coach". Die brachte zum Beispiel rund 56.000 Pfund ein (rund 66.000 Euro). Eine Nachbildung des Stuhls aus der Krönungsszene wurde für knapp 26.000 Pfund versteigert, ein alter Jaguar von Prinzessin Diana für rund 70.000 Pfund und ein Ring mit falschem Saphir, der dem Verlobungsring von Prinzessin Diana nachempfunden ist, für etwa 7.700 Pfund . Deutlich unter dem Schätzwert blieb die nachgebaute Fassade des Amtssitzes des britischen Premiers, 10 Downing Street. Die Kulisse erzielte nur rund 11.000 Pfund , der Schätzwert hatte das Doppelte bis Dreifache betragen.

Viele der insgesamt 450 Objekte sind bereits vergriffen, bis einschließlich Donnerstag (08.02.) sind allerdings noch einige exquisite Teile zu haben. Interesse an diversen Kleidern oder Möbeln aus der Serie? Auch für das nachgebaute Tor zum Buckingham-Palast kann noch geboten werden - und zwar hier .

"The Crown" über das britische Königshaus und Königin Elizabeth II. war 2016 an den Start gegangen und entwickelte sich zu einem großen Erfolg. Die sechste und letzte Staffel der Serie wurde im November und Dezember des vergangenen Jahres ausgestrahlt und blieb acht Wochen lang in den Top 10 der meistgesehenen englischsprachigen Netflix-Programme weltweit.