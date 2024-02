Unter den zu versteigernden Klamotten befinden sich auch getragene Unterhosen und Socken von Ed Sheeran, so wie Pullover und T-Shirts. Wie die Wohltätigkeitsorganisation explizit auf ihrer Seite schreibt, werden die Kleidungsstücke mit einem unterschriebenen Echtheitszertifikat versteigert. Und noch eine Sache ist - sagen wir mal - sehr "besonders" an der Versteigerung: Die Sachen des Sängers sind ungewaschen.

Für Ed Sheeran ist die Spende offenbar eine Herzensangelegenheit. Seit 2014 zeigt sich der Sänger immer wieder großzügig. Seine letzte Kleiderspende brachte der Organisation rund 7500 Pfund ein.



Die Kleidungsstücke soll der Musiker sogar höchstpersönlich in einer Annahmestelle der Organisation vorbeigebracht haben - bei einem Shop von EACH in Framlingham in Suffolk, wo er aufgewachsen ist.