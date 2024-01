Ein 37 Jahre alter Mann soll am Donnerstag (25.01.) in Rheinland-Pfalz drei Verwandte getötet haben. Die Leichen wurden in einem Haus in Montabaur nach einem stundenlangen Großeinsatz von der Polizei gefunden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Koblenz ist ein Kind unter den Opfern. Der Tatverdächtige soll sich nach der Tat selbst schwer verletzt haben und gilt inzwischen als hirntot.