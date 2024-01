Bei einer Gewalttat in einer Schule in Sankt Leon-Rot nahe Heidelberg ist am Donnerstag (25.01.) nach Angaben der Polizei eine Schülerin getötet worden. Demnach wurde sie mit einem Messer niedergestochen.



Der mutmaßliche Täter, ein 18 Jahre alter Schüler, wurde nach zweieinhalb Stunden auf der Flucht vorläufig festgenommen - 312 Kilometer Luftlinie vom Tatort entfernt in Niedersachsen, nachdem er einen Unfall gebaut hatte. Ob der 18-Jährige in Untersuchungshaft muss, soll am Freitag (26.01.) entschieden werden.