Durch den Anstieg der Temperaturen können sich Erreger oder deren Überträger bei uns ausbreiten, die für gewöhnlich in wärmeren Regionen wie den Tropen beheimatet sind. Die asiatische Tigermücke hat sich in einigen Gebieten Deutschlands bereits angesiedelt.



2019 gab es in Deutschland die ersten Fälle von West-Nil-Fieber bei Menschen, die sich mit dem Virus nicht auf Reisen im Ausland, sondern durch den Stich heimischer Mücken angesteckt haben. In Südfrankreich wurden erstmals Zika-Infektionen durch Tigermücken gemeldet, die dort heimisch sind. Die Insekten können auch Dengue- und Chikungunya-Viren übertragen.



Auch schädliche Bakterien profitieren, wenn die Temperaturen steigen - etwa Cyano- und Vibrio-Bakterien in stehenden Gewässern und der Ostsee. Das kann beim Baden Gesundheitsprobleme verursachen. Vibrionen können u.a. Magen-Darm- und Wundinfektionen verursachen.