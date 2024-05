Gefürchtet sind vor allem die Brennhaare des Eichenprozessionsspinners. Diese können in die menschliche Haut eindringen und kleine Knötchen, Quaddeln oder Entzündungen verursachen.



Außerdem können Reizungen der Augen oder Atemwegsprobleme auftreten. In seltenen Fällen droht sogar ein lebensgefährlicher allergischer Schock.



Dafür muss man die Raupen nicht einmal berühren. Selbst, wenn man sich in der Nähe eines Nestes aufhält, läuft man Gefahr, die Haare abzubekommen: Sie werden vom Wind weiter transportiert - und behalten über mehrere Jahre ihre fiese Wirkung!